La ley húngara que prohíbe la enseñanza de la homosexualidad y la transexualidad en las escuelas viola las normas internacionales de derechos humanos, según declaró el martes la Comisión de Venecia, un grupo de expertos del organismo de derechos humanos del Consejo de Europa.

La ley, aprobada en junio y que ha causado ansiedad en la comunidad LGBTQ+ y ha provocado fuertes críticas de la Unión Europea, prohíbe el uso de materiales que se consideran que promueven la homosexualidad y el cambio de género en las escuelas, aparentemente como una medida para prevenir el abuso de menores.

Los expertos en derecho constitucional de la Comisión de Venecia concluyeron que las enmiendas no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos y no garantizan que los niños tengan acceso a información objetiva y no sesgada sobre la identidad de género y la orientación sexual.

Ley húngara contra el colectivo LGBTQ

«Al contrario: las enmiendas contribuyen a crear un «entorno amenazante», en el que los niños LGBTQI pueden ser objeto de riesgos;relacionados con la salud, intimidación y acoso», dijo el grupo de expertos en su evaluación.

«Las enmiendas sólo dejan espacio para una enseñanza unilateral y sesgada, abriendo las puertas a la estigmatización y;la discriminación de las personas LGBTQI», añadió el grupo de expertos.

La ley fue propuesta por el gobierno del primer ministro nacionalista Viktor Orban, que se presenta como defensor de los valores cristianos;tradicionales frente a la «ideología LGBT» para las elecciones de 2022, en las que su;partido Fidesz puede ser vulnerable por primera vez frente a una oposición recién unida.

La campaña anti-LGBT de Orban se intensificó en julio y agosto con vallas publicitarias del gobierno que surgieron en todo el país y;que pregonaban la pregunta: «¿Tiene miedo de que su hijo esté expuesto a la propaganda sexual?».

Su gobierno gobernante Fidesz-Demócrata Cristiano, que se enfrenta a unas duras elecciones el año que viene, afirma que los;derechos LGBTQ y otras cuestiones sociales de este tipo son asuntos que deben decidir los;gobiernos nacionales. Afirma que la ley pretende proteger a los niños, no dirigirse a la comunidad LGBTQ+.

