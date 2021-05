Libertad para los Patriotas, solidaridad con la FANB

Visión y Opinión

Por: Jesús Santander

Esta semana hemos conocido la noticia de que grupos Terroristas colombianos, secuestraron a 8 militares venezolanos, Patriotas que se encontraban en el despliegue de la Defensa de nuestro Territorio Nacional, Secuestro que rompe con los postulados más preciados de la Paz, ya que nuestros soldados, nuestro ejército está defendiendo nuestra Soberanía Territorial.

La Guerra Civil en Colombia tiene más de 50 años, pero es una Guerra que no solamente afecta al hermano Pueblo Colombiano, afecta a los países vecinos de Colombia, entre ellos, Venezuela, que ha padecido los embates de una guerra que ha pasado de convertirse en Civil, para ser una Guerra de Terroristas Narcotraficantes, ojo, esa es la principal parcela que luchan, dejando atrás los Ideales, me refiero a los grupos que hoy atentan contra la tranquilidad de Venezuela, de los pobladores de la Frontera, esos grupos irregulares que se han atrevido a asesinar, violentar a nuestros compatriotas, civiles y militares, perdieron si en algún momento tuvieron, la sindéresis, no siguen ideal alguno, no se pueden llamar revolucionarios, debemos llamarlos Terroristas, aquellos que colocando minas para asesinar venezolanos, no merecen respeto nuestro, ni de nadie en el mundo.

Estos Grupos terroristas siguen envistiendo contra la Patria, siguen asesinando y secuestrando, pero están siendo repelidos por nuestro Glorioso ejército, por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y por el Pueblo venezolano que dijo ya basta de tanta agresión, Venezuela se respeta, el Ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, se dirigió al País, se dirigió a los grupos terroristas, Liberen a los Patriotas, aquí nadie se equivoca, exigimos la libertad y entrega en buenas condiciones de nuestros hermanos soldados hoy secuestrados, no vamos a permitir más actos terroristas, nuestra Soberanía se respeta y la FANB la hará respetar, ese conflicto no es nuestro, es de los Colombianos, el Ejecutivo Colombiano ha sido negligente en el resguardo de sus fronteras y en la protección de su población, ese Gobierno de Iván Duque, voltea hacia otro lado, para seguir permitiendo que los grupos terroristas convivan en territorios fronterizos con Venezuela, Ecuador y Brasil, irresponsable Presidente Duque.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está protegiendo nuestra Soberanía, está protegiendo a nuestros Compatriotas que son víctimas del conflicto Colombiano, debemos todos darle un respaldo contundente, en su aplicación del Escudo Bolivariano, sabemos que es difícil, enfrentamos un enemigo que no tiene escrúpulos, que vive de la Vacuna, la Extorsión, el Secuestro y el Narcotráfico, además circulan libremente en territorio colombiano, a sabiendas que nuestros Militares no los pueden perseguir en territorio extranjero, además, la inexistencia de autoridad en el Lado Colombiano, hace más difícil la tarea de contrarrestar a estos Mercenarios, pero con todo y esos agravantes, nuestra FANB logrará vencer a estos terroristas.

Gas Drácula al Día

El Gobernador Rafael Lacava recibió una dotación importante Gracias al Presidente Nicolás Maduro de Unidades Móviles para el llenado de Gas directamente en las comunidades, lo que ha permitido poner al Día la Deuda que arrastró el estado Carabobo en el pasado año 2020, producto de la escasez de producto de la Planta Matriz administrada por la anterior administración de PDVSA Gas Comunal y producto de la Pandemia, sin embargo, en el Mes de enero, el Gobernador Rafael Lacava mostro la Flota de Camiones Cisternas de Gas Drácula, completamente repotenciada y las nuevas unidades de llenado Móviles, que al día de hoy, no paran de trabajar y con el compromiso de los Trabajadores ha sacado adelante el llenado a las comunidades, felicitaciones al Diputado José Parada, al Presidente José Fernando Pérez y a cada uno de los Trabajadores de Gas Drácula.

Aquí nadie se rinde, Nosotros venceremos

@jesussantander