La política en el país parece un juego de personajes, promesas, palabras y discursos. El líder de la oposición en Venezuela por ahora parece un puesto que está solo. Juan Guaidó es ahora un espejismo del cual la gente no quiere hablar.

Por otro lado la política de Henríque Capriles es retomar el puesto como líder de la oposición en Venezuela. Pero la popularidad del exgobernador de Miranda parece no estar en su mejor momento. Ni hablar de Leopoldo López luego de su huida su popularidad bajó.

Si de algo hay que estar claro es que el puesto de guía de los contrarios al gobierno no está en su mejor momento. María Corina Machado parece ser la alternativa pero no goza de tanta popularidad. Machado no goza del respaldo de los mismos dirigentes.

Líder de la oposición en Venezuela ¿ahora quién?

Personajes de la política venezolana como Henri Falcón, Claudio Fermín y Timoteo Zambrano no son vistos como líderes. El descontento es grande en los sectores opositores con los mismos políticos y las mismas caras que han estado.

Juan Guaidó es criticado por crear una falsa expectativa; y recorrer el país representando una esperanza. El llamado «presidente interino» no cumplió con las expectativas de la política; y menos como líder de la oposición en Venezuela.

El descontento se manifestó en la abstención que hubo, ya que los opositores que se lanzaron no tuvieron respaldo. Otro de los puntos de la política opositora es que necesita nuevas caras; más discursos reales y menos promesas utópicas.

¿Que viene ahora?

Las personas no quieren promesas quieren soluciones y una oposición que sepa enfrentar con base, no con palabras. La abstención del domingo se evidenció que la política venezolana no está en su mejor momento.

El bando opositor parece estar fracturado y no se ve una persona dispuesta a unir. Por el contrario la política de los contrarios al gobierno parecen irse por otras vías en la actualidad; sabiendo que el año que viene hay otros comicios.

