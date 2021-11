Compartir

















El argentino de 34 años Lionel Messi ganó el Balón de Oro en un año que ha sido una montaña rusa para él. Ganó la Copa América ya se adaptó al PSG y a la Liga de Francia y se mantiene como uno de los mejores.

Luego de la salida del Barcelona se especulaba que el argentino podría pasar a la historia pero silenció a los detractores; al superar a varios de los que lucían como favoritos para ganarse el máximo galardón.

Superó a Robert Lewandowski y al francés Karim Benzema en este premio que se creó en el año de 1956. El año pasado no se entregó esta premiación por la pandemia; pero ya el futbolista lo había alzado en 2019.

Cabe destacar que por primera vez un jugador del equipo PSG de Francia gana esta distinción; brillando por su talento y siendo un verdadero líder en el club en el cual se encuentre. La Copa América fue sin duda uno de los torneos que engrandeció a Messi.

“Varias veces me tocó ganar este premio y tenía impresión de que me faltaba algo con Argentina. Este año pudo darse, el sueño que buscaba desde hace años, que se me escapaba y al fin llegó. Este premio es por eso, por lo que hicimos en la Copa América y quiero compartirlo con ellos”, expresó el jugador.

El argentino tiene una meta en silencio es ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022; aunque no lo ha dicho públicamente es uno de los retos que tiene el argentino para el año entrante. Todos los convocados a la selección “albiceleste” quieren respaldarlo.

Desde el Mundial de 1986 la selección del jugador argentino no gana una Copa del Mundo; esta sería la última oportunidad de Messi para lograrlo.

