Los estadounidenses detenidos en Venezuela fue uno de los temas que abordó Diosdado Cabello en su programa Con El Mazo Dando; transmitido este miércoles 23 de octubre en Venezolana de Televisión.

Comentó que los sujetos de nacionalidad norteamericana planeaban una gran operación contra Venezuela. Pero resaltó que los organismos del estado destaparon la misma y pudieron disiparla.

Resaltó que esta operación era muy parecida a la Operación Gedeón y que gracias a las investigaciones hechas la controlaron. Indicó que esta contaba con colaboraciones de organismos de España como de Estados Unidos.

«Todos están hablando todos están diciendo que vinieron a Venezuela, en sus teléfonos encontramos evidencias claras de una operación muy parecida a la operación Gedeón. Esta operación la dirigen la CIA y participa activamente en CNI el Centro Nacional de Inteligencia español», dijo el Vicepresidente del PSUV.

Estadounidenses detenidos en Venezuela y la oposición está amargada

Destacó en tono de broma que la oposición venezolana se encuentra amargada, ya que el mandatario Nicolás Maduro no consulta decisiones. Esto en torno a los movimientos de los militares como el viaje que realiza actualmente a Rusia.

«El presidente nombró el alto mando militar y no le consultó a la oposición, ahora se fue para Rusia y no les pidió permiso. Y ellos estaban diciendo que iba para el programa 500 de Con El Mazo Dando, pobrecitos eso no se hace Nicolás ahora andan tristes y amargados», dijo Cabello.

Venezuela es libre

Dijo el dirigente del chavismo, que Venezuela es libre, esto en respuesta a Joseph Borrell de la Unión Europea. Y que nuestro país no tiene que consultar nada con nadie de otro país. Ya que aquí se toman las decisiones propias.

«¿Qué nos interesa que Europa nos dé reconocimiento? ¿A los venezolanos no les interesa que la Unión Europea nos reconozca? ¡No! ¿Quién es Josep Borrell? Un asalariado de los gringos. Ellos no han entendido que somos libres y soberanos porque nos da la gana», enfatizó.

