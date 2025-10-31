Lo más vistoPortadaSucesos

Luto en el beisbol, Expelotero Yoervis Medina falleció mientras conducía un vehículo en Naguanagua

Versiones extraoficiales destacan que el fallecido, sería el exlanzador Yoervis Medina de Morón. Medina de 37 años jugó con varios equipos de la pelota profesional venezolana, dijo el medio 100x100 Noticias.

By Danny Valdiviezo
0
1365
falleció mientras conducía un vehículo en Naguanagua
Foto: Carabobo Live.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Un expelotero falleció mientras conducía un vehículo en Naguanagua a las afueras del CC Vía Veneto la noche del jueves 30 de octubre de 2025. Yoervis Medina iba en un Toyota Corolla color blanco y chocó contra una de las áreas externas del centro comercial.

En el primer reporte se informó sobre un conductor que impactó contra las áreas externas chocando a varios vehículos que estaban estacionados en la vía. Dentro del automóvil estaba una persona inconsciente.

Medina laznó con varios equipos de la LVBP, entre ellos Navegantes del Magallanes como Tigres de Aragua entre otros. Confirman que estuvo en Grandes Ligas con los Marineros de Seattle.

Falleció mientras conducía un vehículo en Naguanagua

Las personas que estaban en el lugar informaron a las autoridades del hecho ocurrido. Cuando llegaron al sitio encontraron al expelotero que iba manejando sin signos vitales dentro del vehículo.

NO DEJES DE LEER AHORA: Presunto extorsionador del Mercado de Coche fue abatido en una intervención legal

Yoervis Medina vivía en Morón y se encontraba en Valencia. Medina de 37 años falleció de un infarto fulminante, dijo una fuente extraoficial.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Fue condenado a 17 años de prisión por cometer un acto sexual contra su nieta en Falcón

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceCarabobo Live
Artículo anterior
Jonrón de Wilson García dejó en el terreno a Magallanes (Resultados y pizarra de la LVBP)
Artículo siguiente
Sujeto solicitado en Cojedes por homicidio fue capturado en San Diego
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes