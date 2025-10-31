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Un expelotero falleció mientras conducía un vehículo en Naguanagua a las afueras del CC Vía Veneto la noche del jueves 30 de octubre de 2025. Yoervis Medina iba en un Toyota Corolla color blanco y chocó contra una de las áreas externas del centro comercial.

En el primer reporte se informó sobre un conductor que impactó contra las áreas externas chocando a varios vehículos que estaban estacionados en la vía. Dentro del automóvil estaba una persona inconsciente.

Medina laznó con varios equipos de la LVBP, entre ellos Navegantes del Magallanes como Tigres de Aragua entre otros. Confirman que estuvo en Grandes Ligas con los Marineros de Seattle.

Falleció mientras conducía un vehículo en Naguanagua

Las personas que estaban en el lugar informaron a las autoridades del hecho ocurrido. Cuando llegaron al sitio encontraron al expelotero que iba manejando sin signos vitales dentro del vehículo.

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Yoervis Medina vivía en Morón y se encontraba en Valencia. Medina de 37 años falleció de un infarto fulminante, dijo una fuente extraoficial.

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