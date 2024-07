Compartir

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este jueves desde el estado Carabobo, que el pueblo, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, garantizarán la Paz en todo el país, a pesar de las intenciones oscuras de la derecha que quiere desestabilizar al país antes en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

“El que se coma la luz lo va a lamentar 100 años”, alertó Maduro ante la más grande concentración realizada hasta la fecha en el marco de la campaña electoral de cara a la jornada electoral del próximo 28 de julio.

A su llegada a la Av. Sesquicentenaria de Valencia, capital de Carabobo, recordó que la derecha “está contratando paramilitares” para sabotear al país antes del 28J, por ello instó al pueblo de Carabobo, y de todo el país, a mantenerse movilizado y activo para asegurar la paz de Venezuela.

“¡Valencia ha roto los récords y le ha metido medio guarisney al fascismo! (…) el próximo 28 de julio tenemos una cita con la Patria, con la historia, con nuestras familias, no nos podemos dejar arrebatar el derecho a la paz (…) ¿Quieren paz? ¡Paz tendremos!”, enfatizó.

En este sentido, puntualizó que de manera organizada “vamos hacia una gran victoria y esa noche del 28J estaré junto a ustedes y les pido a todos, una vez que confirmemos la victoria, en los barrios del sur de Valencia, en Puerto Cabello, en Los Guayos, Guigue, Naguanagua, en todo Carabobo, les pido que se lancen a las calles a celebrar en paz con alegría, en familia y a cantar que viva Venezuela mi patria querida”, dijo Maduro.

Renacer de la Esperanza

Acompañado por el Gobernador y jefe político del Psuv en Carabobo, Rafael Lacava, el presidente Nicolás Maduro reiteró que en Venezuela se está viviendo un renacer de la esperanza, “un nuevo despertar de la historia y la conciencia nacional”.

“La gente está clara de que no quiere volver al pasado, quiere paz, estabilidad, una nueva economía, recuperar sus derechos (…) Ya ustedes tuvieron a los apellidos gobernando 150 años aquí y el pueblo de Carabobo sacó a los Salas Romer, ¿recuerdan? ¡Cuánto daño le hicieron al pueblo! ¿Y ustedes quieren que vuelvan los apellidos? ¿Ustedes quieren que vuelva la violencia paramilitar? Vengo llevando un mensaje de paz, amor y vida para todo el pueblo”, reflexionó ante la multitudinaria concentración.

0800 BIGOTE llegará a todo el país

Al resaltar la exitosa experiencia del sistema de atención directa en salud primaria 0800 Bigote, el presidente Nicolás Maduro anunció que el 0800 Bigote elevará su nivel para llegar a todo el pueblo a través del Carnet de la Patria, “y llevar la medicina de manera directa y telemática a todo el país”.

“Llevar el plan 0800 Súper Bigote en un nuevo proyecto superior de tecnología y salud a todo el país. Lo bueno hay que multiplicarlo”, recalcó Maduro.

Recordó igualmente que Venezuela se consolidó como un modelo de protección social durante la pandemia, así como al enfrentar el bloqueo y la guerra económica: “¿Quién creó los CLAP y derrotó el desabastecimiento con producción nacional?, ¿Quién derrotó al dólar today y estabilizó el mercado cambiario? ¿Quién ha estado con el pueblo en las malas?”, preguntó a los valencianos.

“Se que jamás me han dejado solo en estos años difíciles, siempre he contado con ustedes y hoy he venido a Carabobo a pedirles sus bendiciones y su apoyo, porque soy un hombre de pueblo y todos somos una gran familia”, dijo.

Adelantó que como parte de los planes para la democratización del financiamiento, de aquí a un año, deberán ser financiados por lo menos un millón de nuevos emprendimientos “para jóvenes, para mujeres y para emprendimientos en todo el país”.

“Se trata de un plan especial que ya lo tengo en práctica, pero que lo voy a incrementar en la medida en que siga recuperándose la economía, para democratizar el financiamiento y el crédito”, indicó.

En el marco de esta visita al estado Carabobo, el Presidente Nicolás Maduro, reinauguró el completamente renovado Complejo Hidrológico “Batalla de Carabobo”, infraestructura y planta potabilizadora a cargo de Hidrocentro, que beneficiará a más de 1 millón 800 mil habitantes de la Gran Valencia.

