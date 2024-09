Compartir

El presidente Nicolás Maduro, expresó este martes que si el gobierno de Estados Unidos en alianza con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, no le hubiesen robado el avión, acudiría a Filadelfia para presenciar el primer debate presidencial a realizarse esta noche entre Donald Trump y Kamala Harris.

“Estoy muy pendiente del debate esta noche, casi que me voy para allá, si no me hubieran robado el avión en República Dominicana me fuera para allá. Me dejaron sin avión (…) Así que no puedo ir al debate, lo lamento”, así lo manifestó el jefe de Estado venezolano durante plenaria con el Consejo Federal de Gobierno.

Seguidamente, el presidente Nicolás Maduro catalogó a su homólogo de República Dominicana como un “bandido, un ladrón”, por apropiarse del avión venezolano junto al gobierno estadounidense.

“El pueblo de República Dominicana le pasará su cuenta en su momento. No me ponga carita de yo no fui, yo hablé bastante con él, bastantes veces que hablamos, bastante cara a cara”.

Por otra parte, el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) expresó que le alegran las recientes acciones de Donald Trump, quien reconoció que las sanciones son un error, “porque él fue quien puso todas las sanciones contra Venezuela”.

