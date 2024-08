Maduro está dispuesto a retomar el diálogo con EEUU

Compartir

El presidente Nicolás Maduro, afirmó que está dispuesto a retomar el diálogo con Estados Unidos, si ese Gobierno respeta la soberanía y deja de amenazar a la nación.

“Siempre he dialogado, si el gobierno de los EE.UU. está dispuesto a respetar la soberanía y dejar de amenazar a Venezuela, podemos retomar el diálogo, pero con base en un punto único: “Cumplimiento de Qatar”, comentó Maduro junto al acta de negociación del año 2023.

Previo a esta publicación, Maduro puntualizó que habrán conversaciones en el marco del respeto. “Soy un hombre de diálogo, de negociación, de acuerdo, tengo palabra, respeto lo que se firma y lo que se habla”.

“Así que, si respetas a Venezuela, habrá nuevos diálogos, no perderemos la paciencia, prometo no perder la paciencia por su incumplimiento y sus mentiras, pero Venezuela no se maltrata, a Venezuela no se le trata como colonia”, dijo este miércoles 31 de julio.

Venezuela y EEUU

Venezuela y de EEUU acordaron el 3 de julio mantener “comunicaciones de manera respetuosa y constructiva” con el objetivo de trabajar de manera coordinada para lograr mejoras en la relación bilateral.

En ese acuerdo, Caracas insistió en que “el diálogo debe limitarse a lo acordado en Catar y que para seguir recuperando la confianza mutua y las relaciones entre los gobiernos se deben respetar los principios de autodeterminación, soberanía y reciprocidad”.

En abril, el gobierno venezolano acusó a EEUU de incumplir dos memorandos de entendimiento firmados con representantes de la administración del presidente Joe Biden, uno sobre materia migratoria y otro sobre aspectos políticos y diplomáticos, orientados a normalizar las relaciones entre ambos países.

