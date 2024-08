Compartir

El presidente Nicolás Maduro, denunció públicamente a la red social TikTok de haberlo suspendido hasta el 19 de agosto, por haber transmitido un video, presentado por el fiscal general, considerado como violento.

Maduro se mostró molesto al argumentar que el video presentado por el fiscal Tarek William Sab, fue tomado de TikTok, y según detalló esta red social, fue promotora del golpe de Estado, permitiendo las transmisiones en vivo de los hechos de violencia tras el anuncio de los resultados de las elecciones del 28 de julio.

Pidió buscar los nombres y apellidos de los dueños de TikTok, para denunciarlos. “Miren lo inmoral que es TikTok y acuso a los directivos y dueños de querer la guerra civil en Venezuela, de apoyar el fascismo en América Latina y en el mundo”.

“Son unos inmorales y me vienen a censurar para que no se vea la verdad para que el mundo no sepa, la verdad. Le tienen miedo a los lives a las transmisiones en vivo y a mí no me van a callar, no van a callar a Venezuela”, destacó.

Para Maduro, los dueños de TikTok están propiciando el fascismo. “Ellos están propiciando el fascismo y llegó la hora de denunciarlos con nombre y apellido. En Venezuela vamos a hacer leyes, vamos a hacer leyes para proteger a nuestro país para defender el derecho a la paz a la armonía y la tranquilidad”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Fiscal Tarek William Saab: Venezuela ha vivido una escalada de acciones