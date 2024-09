El presidente Nicolás afirmó que Edmundo González utiliza su “cobardía y traición” a Venezuela para defenderse.

Durante el Consejo de Economía celebrado este jueves, el primer mandatario aseguró que Venezuela siempre ha salido a flote en momentos difíciles.

“Es una cuestión de moral y de valores. ¿Quién está más coaccionado? ¿Quién está más perseguido? ¿Quién ha sido más amenazado? A lo largo de décadas, incluso de siglos, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y ustedes me han visto titubear, temblar, acobardarme, justificarme. Lo que siempre le he dicho al pueblo es: máxima valentía, máxima unión, nervios de acero. Nosotros vamos hacia adelante y de esta saldremos, como lo hemos hecho en momentos muy difíciles”, explicó.

Maduro reiteró que éste es un nuevo capítulo de la historia de Guaidó, pero ahora es una “tragicomedia”.

“¿Se acuerdan la época de Guaidó? ¿Qué no dijeron, qué no hicieron? Esta es la historia de Guaidó parte dos. La primera parte de la historia se presentó como tragedia, ahora la parte dos se presentó como comedia, es más, se repite como tragicomedia. Me da pena que usted, señor González Urrutia que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra con lo que se empeñó y alegue su propia torpeza y su propia cobardía para salvar yo no sé qué, porque ya su moral la perdió para siempre”, sostuvo.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Capturado sujeto con envoltorios de estupefacientes en Guacara