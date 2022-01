Compartir

El presidente de la República, Nicolás Maduro en su mensaje anual destacó que el 7+7 está reservado. Durante varias horas el mandatario estuvo hablando ante los diputados de la Asamblea Nacional.

Resaltó el mandatario que en diciembre durante las semanas flexibles las cuales catalogó como “hora loca”; los contagios se dispararon en toda Venezuela y de 5 casos por 100 mil habitantes; el país registra ahora 18 casos por 100 mil habitantes.

Dijo que no hay que olvidarse el 7+7 que está reservado pero no dio fecha de cuando el mismo pudiera instalarse. “El 2022 es el año de la consolidación, de la paz, del diálogo, de la integridad territorial, es un año bueno y bonito”; dijo el mandatario. “No renunciamos al método 7+7 en este momento no lo creo necesario”.

Llamó a la gente a estar vacunados contra el COVID 19 y a estar pendientes de Ómicron. “América Latina ha alcanzado la meta de vacunación gracias a los países aliados. No vamos a retroceder ni 1 milímetro en las alianzas con las potencias emergentes”; señaló el mandatario.

El mandatario dijo en su mensaje: “Las mafias de la gasolina son mafias nauseabundas, ya basta, quiero resultados ejemplarizantes y definitivos; para acabar con ellas en el primer trimestre del año”.

Maduro en su mensaje anual

Comentó el Jefe de Estado que el pueblo está dispuesto a colaborar con el desarrollo del país y la recuperación. Dijo el mandatario que está trazado un plan para que en 2025 el país tenga la pobreza en cero.

“El pueblo quiere ser parte de la solución del problema del gas, del agua y de la distribución de gasolina”; dijo el mandatario. “Tenemos un reto este año 2022, estabilizar y garantizar la calidad de todos los servicios públicos del país”.

