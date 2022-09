Compartir

El presidente Nicolás Maduro mandó a los gobernadores del país a salir y trabajar desde la calle para solucionar los problemas que tengan los diferentes estados.

Así lo dijo durante una jornada televisada para ofrecer los avances de las Bricomiles y el sistema 1×10 del Buen Gobierno, este martes, 6 de septiembre.

“Exijo, con el 1×10 del Buen Gobierno, a los gobernadores y alcaldes recorrer las calles, irse a las calles a buscar los problemas y encontrar las soluciones junto al poder popular. Hay que irse a las calles a buscar los problemas, porque los problemas no te van a tocar la puerta (…) Más bien, los jala mecates que a veces uno tiene, los asistontos, terminan tapando los problemas (…) No se dejen adular, no se dejen jalar mecate, vayan a buscar ustedes los problemas a las calles”, exhortó.

Asimismo, reiteró a los gobernadores que lo mantengan informado de los problemas en los estados.

En la intervención también detalló sobre los trabajos de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación. “Estamos invirtiendo en rehabilitación integral en escuelas y centro educativos. Arreglando en tiempo real miles de escuelas y centros de salud con las Bricomiles”, enunció Maduro.

VenApp

Maduro también aprovechó el momento para promover la VenApp, una aplicación creada por su gabinete para «cumplir programas sociales».

Le pidió a los jóvenes escolarizados que instalen la aplicación para denunciar y coordinar acciones en sus colegios y liceos, una vez inicie el año escolar.

Aseguró que los jóvenes son impulsores de políticas públicas, por lo que consideró necesario que la Federación de Educación Media y otras asociaciones vayan a los liceos con sus brigadas para incentivar el uso de VenApp.

