El presidente Nicolás Maduro señaló este lunes que luchará contra los corruptos y traidores.

“Todos los días ellos están conspirando para ver por dónde creen una fisura, para activar los ataques eléctricos. Le digo a los fascistas, a la sayona, con su guerrita, no han podido y no podrán y aquí prevalecerá la unión. La traición anda pululando, el burocratismo deriva siempre en indolencia, gente que le voltea la cara al pueblo. Estamos en una batalla incansable contra el burocratismo, la indolencia y la traición. No daré descanso en mi lucha contra los corruptos y traidores, caiga quien caiga”, expresó.

Destacó que “no podrá ni la conspiración ni la corrupción, ni el fascismo, ni la traición, se vistan como se vistan , se presenten como se presenten”.

“Alerta a la gente que tiene responsabilidades y le da la espalda al pueblo. No tienen un presidente cobarde, mi valentía viene de serle leal a ustedes”, dijo en su programa Con Maduro+.

Además denunció este lunes que persisten las acciones para conspirar contra el país.