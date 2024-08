Compartir

El presidente Nicolás Maduro invitó a los migrantes que quieren regresar a Venezuela a retornar con un proyecto productivo.

Así lo refirió durante un Encuentro con el Motor Emprendedor: “La mayoría está ‘mamandini’ en el exterior, yo lo sé, porque ellos me escriben. La Gran Misión Vuelta a la Patria que yo creé es para que ellos vengan, están sobreexplotados en el exterior, tienen hasta tres trabajos, trabajan de domingo a domingo. El único tiempo libre que tienen es de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana para medio dormir y algunos hacer vídeos por TikTok”.

Maduro destacó que él conoce las condiciones en las que viven. “Yo veo todo, si yo soy alguien de a pie, de calle, yo estoy pendiente de todo, yo lo sé todo y lo que no sé me lo cuentan”.

Asimismo, comentó que en el extranjero “los desprecian, (les dicen) ‘te voy a perseguir, te voy a agarrar, te voy a deportar’. En Estados Unidos los tienen amenazados de deportarlos ¿o miento?”.

Maduro también se refirió a países latinoamericanos, incluyendo el nuestro. “En Perú, Chile, Ecuador los persiguen, los desprecian, les dicen cosas terribles. La xenofobia contra la mujer venezolana, contra los jóvenes”.

Resaltó además que en Venezuela todos son iguales, pues al venezolano no le gusta que lo exploten ni maltraten, al igual que no le gusta explotar ni maltratar a ninguna persona. “En Venezuela se trabaja para vivir, no se vive para trabajar”.

