Maduro desde Carabobo: “Si se comen la luz, se arrepentirán por 200 años”

Haciendo un pacto de amor con las familias carabobeñas, el presidente y candidato del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) Nicolás Maduro aseguró que “nadie le quitará más nunca la paz al pueblo de Carabobo ni al pueblo de Venezuela”.

“Nuestro triunfo el domingo será el triunfo de la paz, de la tranquilidad y del derecho al futuro que tiene este noble pueblo”, recalcó Maduro ante la que consideró “el acto político más grande de la historia política electoral que se haya realizado en el estado Carabobo! Carabobo rompieron el récord!”, destacó Maduro, acompañado por el Jefe Político del Psuv y Gobernador de Carabobo, Rafael Lacava

En este sentido, aseguró que “he ido a más de 250 ciudades y lo que encuentro en ustedes es la mirada de la victoria, Carabobo ya decidió, estoy seguro que ¡Carabobo ya decidió por su Gallo Pinto!”

“Todas las señales que veo en sus rostros, que he visto en todo el país, que veo en el cielo, me dicen que en Carabobo el 28 de Julio le vamos a dar una paliza a la derecha extremista de Venezuela (…) ¡Nadie ha ganado en este continente ni en el Mundo tantas elecciones! Hemos ganado 28 elecciones y el domingo ganamos la 29!”, agregó.

Advertencia a los fascistas

Desde la emblemática Av. Enrique Tejera, al sur de Valencia, llena a toda su capacidad, Maduro advirtió sobre el plan de la extrema derecha de gritar fraude y desconocer los resultados irreversibles que anuncié el próximo domingo el Consejo Nacional Electoral.

Al respecto, alertó a quienes pretenden perturbar la tranquilidad de la jornada electoral del 28J que “si se comen la luz el domingo se arrepentirán por 200 años, si cometen un error para hacerle daño al pueblo, será el último error que cometan, habrá justicia”.

Dijo igualmente que “nadie podrá manchar el proceso electoral (…) conocemos tus planes derecha fascista, miente lo que quieras, di lo que quieras, pero el domingo la Paz se impondrá en Venezuela (…) el triunfo del día domingo será el triunfo de la paz, del futuro y del derecho que tienen los venezolanos y venezolanas a vivir en tranquilidad”.

“Vamos a ganar y a ganar muy bien, tenemos la fuerza, tenemos el poder, tenemos el pueblo tenemos el 1x10x7 y les digo: óyeme demonio, óyeme demonia, este pueblo se curó de espantos hace tiempo! Aquí habrá elecciones, tendremos paz y tendremos la más grande victoria que hayamos tenido y le digo a los patarucos: No quiero show ni lloradera, el 28 les vamos a dar una pela”, afirmó.

Garantía de Paz

Asimismo, insistió en que ante la arremetida y las intenciones fascistas, “sólo la Revolución Bolivariana garantiza la paz, la estabilidad y desarrollo económico del país”.

“El único que garantiza la paz, la estabilidad, el crecimiento de la nueva economía y la restitución de los derechos sociales del pueblo es este hombre de paz y del pueblo: Nicolás Maduro Moros, esa es la verdad”, expresó.

En sus palabras, hizo referencia a que de llegar la derecha al poder, privatizaría todo: el derecho a la educación, a la salud y todos los servicios públicos, e indicó que si ellos volvieran, tendrían a Venezuela al servicio del imperialismo.

“Nuestro Plan de Gobierno de la Revolución Bolivariana, está refrendado por el Poder Popular, lo escribieron venezolanos y venezolanas, contó con la participación de los compatriotas de los consejos comunales, de las comunas, de los Clap, hicimos consulta con más de 2 millones 500 mil compatriotas, es el Plan de la Patria que rescata los cinco objetivos históricos del Comandante Chávez y actualiza las Siete Transformaciones (7T) que Venezuela necesita para este momento histórico”, dijo al pueblo de Carabobo.

En el ámbito económico, el presidente Nicolás Maduro subrayó que tiene las riendas de la nueva economía productiva en sus manos, “tengo el plan, hemos recuperado a Venezuela con esfuerzo propio y lo que vamos es camino al crecimiento, a la prosperidad y a la generación de riquezas”.

Lealtad y moral revolucionaria

Al mismo tiempo reafirmó su lealtad al juramento hecho al Comandante Hugo Chávez y al pueblo, “a costa de mi propia vida y mi seguridad, esa oligarquía fascista ha tratado de matarme 100 veces pero Dios ha metido, su mano porque tengo que cumplir con esa promesa de hacer de Venezuela una patria grande, igualitaria, próspera”

“Nunca he sido títere ni monigote de nadie, he sido un Presidente corajudo, terco y perseverante frente a los ataques de los enemigos de Venezuela, no le tengo miedo ni al mismísimo demonio ni mucho menos a la demonia, cuando vinieron las guarimbas vencimos, y cuando vinieron las sanciones las derrotamos y nos recuperamos, soy un hombre humilde pero guerrero, soy un hombre de paz pero no dejaré que el fascismo llegue a Venezuela jamás (…) por eso tengo moral para verlos a los ojos y decirte ¿quieres la paz? ¿quieres que el mundo nos respete?, bueno yo soy Nicolas Maduro Moros, Presidente pueblo y pido tu voto, pido tu amor y pido tu apoyo para que triunfe la paz y la estabilidad para el progreso de Venezuela y hacer de nuestra Patria una Patria irreversible!”, concluyó.

