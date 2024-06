Maduro a la oposición: Si se comen la luz, lo van a lamentar

Compartir

El candidato presidencial por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, aseguró este viernes que no permitirán hechos violentos en el país tras las elecciones. del 28 de julio.

En ese sentido, envió una advertencia a la oposición venezolana. “Se los digo desde Maturín: derecha fascista, si te comes la luz, lo vas a lamentar. Este pueblo unido no te va a permitir más guarimbas. No a la violencia”, indicó.

Asimismo, rechazó que Edmundo González y Enrique Márquez no firmaran ante el CNE el acuerdo para reconocer los resultados de las elecciones.

“En el Consejo Nacional Electoral firmamos ocho candidatos. Dejaron de firmar los dos títeres de la oligarquía. ¿Por qué creen ustedes que ellos no firmaron el acuerdo para respetar al CNE y los resultados? Porque ellos pretenden gritar fraude, pretenden traer la guarimba, la violencia y el golpe de Estado”, expresó.

De igual forma, Maduro recordó que las sanciones y la guerra eléctrica que, a su juicio, inició la oposición.

“¿Dónde está la rata de Guiadó? Él se hizo multimillonario y dijo que era presidente, pero quién derrotó a ese payaso de Guaidó, el pueblo unido en las calles, los trabajadores, los empresarios, las comunas, los Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), los jefes de calles. La derecha nunca ha estado con el pueblo y por eso les digo, desde Maturín, se los pronóstico, podrán gritar, patalear, pero el 28 de julio en Venezuela gana el Gallo Pinto, Nicolás Maduro”, comentó.

