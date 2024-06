Compartir

Desde Caucagua en el estado Miranda, el presidente Nicolás Maduro, aseguró que si el gobierno de Estados Unidos desea obtener el petróleo venezolano deberá pagarlo a los precios del mercado internacional.

Durante una visita a la localidad mirandina, Maduro repudió unas recientes declaraciones de un funcionario estadounidense en donde “se expresa como si Venezuela les perteneciera”.

Reiteró su disposición a dialogar con el gobierno de Estados Unidos siempre y cuando este se realice en el marco del respeto a la soberanía e independencia. “¿No quieren diálogo? No me importa, a mi lo que me importa es la historia, la lucha, la dignidad y el futuro del pueblo de Venezuela, hoy, mañana y siempre”, señaló ante la multitud.

