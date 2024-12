Compartir

El presidente Nicolás Maduro, afirmó que diputados de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, que entonces controló la oposición, planean juramentar como desde “un McDonalds” al excandidato presidencial opositor Edmundo González.

”Hay unos ridículos que dicen que ellos todavía son de la AN, la AN de Guaidó, desde Miami dice que va a convocar la sesión de juramentación. El viejo gozón González Urrutia y que se va a juramentar ante la AN de Guaidó desde un McDonalds o sobre un barco gringo”, dijo Maduro.

Por su parte, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, dijo horas después, que existe un plan para que el exrector del CNE Juan Carlos Delpino juramente a González en el exilio.

“El nuevo plan consiste en que el piojoso de Juan Carlos Delpino, con dos rectores suplentes del CNE, proclamen a Edmundo González ganador. Con esa proclamación, Edmundo González y (Antonio) Ledezma se irán a buscar el apoyo de la OEA, para exigirle a la AN, presidida por Jorge Rodríguez, que juramente a Edmundo González», señaló Cabello.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Diosdado Cabello y lo que dijo de María Corina y Rawayana en su programa