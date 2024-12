Compartir

En su regreso a casa luego de cuatro juegos corridos en la carretera, los Navegantes del Magallanes también retomaron la senda del triunfo al imponerse con pizarra final de 8 carreras por 4 a los Tigres de Aragua, tras batazo importante de Eliezer Alfonzo Jr y gran actuación del cuerpo de relevistas.

El conjunto visitante picó adelante en el compromiso en el segundo episodio, cuando Yorman Rodríguez conectó cuadrangular por el jardín izquierdo y luego de dos outs Yonathan Mendoza pegó sencillo al izquierdo para luego anotar con triple de Lorenzo Cedrola, quien a su vez llegó al plato por infield hit de Odubel Herrera.

Pero la nave reaccionó inmediatamente en la baja de esa segunda entrada con doblete de Tucupita Marcano que impulsó a Alberth Martínez, y luego Tito Polo conectó rodado al campocorto que le permitió anotar a Luis Torrens, a pesar que en el tercero los aragüeños ampliaron la ventaja 4×2 con jonrón por el central de Eduardo Escobar.

Magallanes se impone ante Tigres de Aragua

Sin embargo, llegó la emboscada naviera en el quinto episodio ante el abridor Yoanner Negrín, quien permitió imparables consecutivos de Marcano y Polo y luego otorgó boleto a José Gómez que llenó las bases. Allí entró a lanzar el zurdo Daniel Juarez quien concedió un pasaporte a Diego Rincones como emergente que produjo la primera del inning, para que después llegara el batazo de la noche con doblete de Eliezer Alfonzo Jr que barrió las bases para poner la pizarra 6×4.

“Me mantuve todo el juego enfocado, tratando de que me llegara un turno como ese porque no había empezado el juego de la mejor manera, pero di gracias a mis compañeros que me llegó esa oportunidad y pude dar el batazo”, expresó Fonzy luego del compromiso. “Hoy las cosas salieron bien, en conjunto y pudimos volver al triunfo que es lo más importante. La clave ha

sido la confianza que me han dado todos, creo que tenemos un gran grupo y por eso las cosas han salido bien”.

En este sentido, los dirigidos por Eduardo Pérez montaron amenazas en el sexto y séptimo episodio, pero los batazos que pudieron abrir el encuentro en ese momento no salieron y dejaron a un total de cinco corredores en las bases y todos en posición de anotar.

Sin mayores libertades

Y no fue hasta el octavo inning cuando llegó el rally definitivo. Tito Polo inició con imparable al central, fue sustituido por Manuel Boscán como corredor emergente, seguidamente Leandro Pineda pegó doble al derecho y José Peraza con imparable llevó las dos al plato que le colocaron cifras definitivas al juego de pelota.

Por otro lado, el bullpen filibustero no permitió mayores libertades y entre Eduard Bazardo, Jesús Tinoco, Felipe Rivero y Wilking Rodríguez se combinaron para 4.0 entradas en blanco de solo tres imparables y siete ponches.

En los totales, Nivaldo Rodríguez (1-1) se llevó la victoria en labor de 5.0 entradas en las que permitió las cuatro anotaciones que tuvo la novena bengalí, además de ponchar a cinco rivales, mientras que Yoanner Negrín (1-3) cargó con la derrota al trabajar 4.0 episodios de cinco carreras limpias.

De esta manera, la nave colocó su registro en 26G-23P para mantenerse en el tercer lugar de la tabla igualados con Bravos de Margarita, y este sábado recibirán a Cardenales de Lara para disputar una doble cartelera en el José Bernardo Pérez de Valencia.

