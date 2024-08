Compartir

Aminta Rosa, mamá de Óscar Pérez, aseguró recientemente que “no ha recibido ayuda” por parte de los dirigentes opositores María Corina Machado, Juan Guaidó y Carlos Vecchio.

En una conversación con otros internautas en la plataforma X, Pérez señaló que, tras los hechos registrados en enero de 2018 en la parroquia El Junquito, Guaidó le comunicó que “no la podía ayudar porque no tenía cómo”.

“(Juan) Guaidó me dijo que no me podía ayudar porque no tenía cómo, así mismo, y ninguno de ellos me ayudó”, dijo.

Asimismo, señaló que Vecchio, quien se desempeñó como representante del “gobierno interino” en Estado Unidos, le ayudó a pagar el alquiler de un departamento en la ciudad de Nueva York.

“En una ocasión me ayudó el señor Carlos Vecchio cuando yo estaba en Nueva York. Me ayudó a completar el alquiler de un departamento, él me ayudó a completar una parte y yo ponía otra parte, así estuve hasta que después tuve que entregar el departamento porque la ayuda se acabó”, explicó.

Indicó que después se mudó a la ciudad de Miami, donde esperaba recibir ayuda por parte de los opositores. “Nosotros no tenemos ayuda de nadie, nunca la hemos tenido. Tuve que meterme a un refugio porque llegué aquí, los llamé y nadie respondió, y hasta la fecha, no han respondido”, agregó.

Por otra parte, Pérez aseveró haber conversado con María Corina Machado, luego de la muerte de Óscar Pérez el 15 de enero de 2018.

“Me llamó en esos días, pero del resto, no. Delsa Solórzano fue la que me llamó hace poco para saludar, pero para más nada. No hemos tenido ayuda de ninguno de ellos”, sentenció.