Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), su presidente Jorge Rodríguez, consideró que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, deben responder ante la justicia por sus responsabilidades en los actos violentos registrados durante las últimas horas en el país.

“Con el fascismo no se dialoga, ni se deben tener beneficios procesales, no se perdona, casi acaba con la humanidad. María Corina y Edmundo tienen que ir presos. Con el fascismo no se negocia se le aplica todo el rigor de las leyes de la República. A los que creían que sembrando el terror iban a lograr la victoria, pasó lo contrario vamos a ir a las calles a combatir a los terroristas y celebrar la paz y los resultados de la elección”, comentó el diputado, ante la irresponsabilidad de estos en desconocer al Consejo Nacional Electoral (CNE), y la verdadera voluntad del pueblo que quiere paz, estos dirigentes “deben ir presos”.

Agregó que las aseveraciones de la opositora sobre tener las actas del evento electoral del pasado domingo no son más que mentiras.

Por otra parte, Jorge Rodríguez aseguró que “ellos (oposición) lo que quieren es hacerse con el poder para entregar las riquezas del pueblo, pero eso nunca va a pasar, jamás llegarán al poder los sectores del extremismo”.

