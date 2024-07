Compartir

La representante del municipio Bejuma, María José Goncalves fue coronada la noche de este jueves, Miss Carabobo 2024 y representará al estado, en la próxima edición del certamen Miss Venezuela.

Con 25 años de edad, diseñadora de profesión y desafiando los estándares de belleza con 1,65 cm de estatura, la joven valenciana logró alzarse con el título de belleza, ante el grupo de quince candidatas que compitieron en la noche “Más linda” de la región.

Durante su intervención en la ronda de preguntas, María José conquistó al jurado calificador al destacar la importancia de la fe en Dios, para lograr los objetivos.

Goncalves, quien también es empresaria y creadora de su propia marca de ropa, destacó además en las diferentes pasarelas de traje de baño y gala.

“Yo he tenido el ejemplo de una mujer que me ha inculcado los valores más importantes, que es mi mamá y me ha enseñado el poder de la fe. Con fe podemos lograr absolutamente todo (…) Los invito a que coloquen a Dios como prioridad en sus vidas”, dijo la nueva Miss Carabobo.

Miss Carabobo 2024: Cuadro de finalistas

La nueva soberana de la belleza regional, quien portó la banda de Bejuma, estuvo acompañada en el cuadro de cinco semifinalistas, con la representante de Catedral, Angie Buelvas (Primera Finalista); Stefani Martins de Puerto Cabello (Segunda Finalista); Daniela Salinas de Naguanagua (Tercera Finalista) y Fabianna Buysse, representando a San Joaquín (Cuarta finalista).

Kerly Ruiz y Victor Joya animaron la gala que también contó con la presencia de Nina Sicilia, Gerente General de la Organización Miss Venezuela y María Gabriela Ísler, Directora de Formación. Asimismo, Sakra Guerrero, actual Miss International Venezuela.

Cabe destacar que por tercer año consecutivo, el diseñador Wilfredo Camacho dirigió el concurso Miss Carabobo, unas de las competencias de belleza regional más esperadas en el país.

