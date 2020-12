María Valdivez marca la diferencia con su emprendimiento

La talentosa empresaria venezolana María Fernanda Valdivez CEO «Shalom Vip Cejas», nos muestra cómo hacer realidad tus ideales y lo maravilloso que puede ser tener tu propio negocio en plena crisis mundial.

Durante una entrevista, María Valdivez nos cuenta sobre su emprendimiento:

1.-¿De qué trata tu empresa?

Mi empresa de dedica a embellecer a la mujer venezolana y del mundo.

Soy especialista en la tendencia de belleza para cejas, pestañas y cabello.

Cabe destacar que he asesorado a mujeres de países como Usa, Panamá e Italia.

2.- Hace tiempo comentaste que te gustaría inspirar a la gente, hacerla creer en el éxito de tus ideas. ¿Piensas que de alguna manera lo estás logrando?

Si, me gusta creer en la gente que puedan crecer, que tomen mis ideas e inspirarlos.

3.- ¿Habrá quien piense que eres muy afortunada. Así que cuéntanos también los momentos difíciles que has vivido?

Si, me he topado con caminos de piedra, son enseñanzas para continuar con sabiduría y constancia.

Acabo de abrir una nueva sede en la ciudad de Valencia en plena crisis mundial con la pandemia con la convicción de seguir motivando.

4.- Has abierto muchas puertas pero ¿Se te han cerrado otras?

Afortunadamente se me han abierto muchas puertas en mi área de belleza, hasta he tenido propuesta de trabajar en Dubai pero por cuestión de tiempo no lo pude hacer, sin embargo me fortalezco cuando una puerta se cierra.

5.- ¿Hasta donde estarías dispuesta a llegar para conseguir tus metas profesionales?

Estoy dispuesta a expandirme a nivel nacional e internacional. Seguir enalteciendo mi talento para resaltar esa actitud femenina.

6.- ¿Qué has aprendido de tus éxitos anteriores?

He aprendido soportar, ser paciente y dirigir una empresa con valentía y no olvidar la «Fe» con Dios.

7.- ¿Consideras que el reconocimiento tiene verdadero valor cuando lo recibes?

Tiene un valor relevante que te permite crecer como ser humano, cada palabra de tus clientas es una herramienta positiva para construir valores en el mundo.

8.- ¿Qué consejo darías a las mujeres que desean ser empresarias y emprendedoras?

No se rindan, si es su sueño que luchen con perseverancia, amor de dar el todo por el todo así te encuentres con barreras pero cree en ti serán «Empresarias Exitosas».

Si deseas conocer más sobre esta talentosa empresaria, puedes seguirla en sus redes sociales: @shalomvipcejas.

También puedes leer: Arcángel reveló que le detectaron una «mancha» en el cerebro

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»