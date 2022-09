Compartir

El domingo 23 de octubre, se realizará el Mega Arepazo sin fronteras 2022, un evento social que reunirá a una gran cantidad de personas bondadosas.

Así lo dio a conocer este miércoles la Organización Mega Arepazo Venezuela, durante la presentación oficial de su evento anual.

En esta tercera edición, decidieron traspasar fronteras para llevar un mensaje de hermandad, solidaridad y dejar el nombre de Venezuela en alto.

Hasta el momento, hay 10 países que se unieron a esta iniciativa, entre ellos: Estados Unidos, Chile, México, Colombia, Argentina, Perú, Brasil, Ecuador.

Manuel Páez, quien forma parte de la organización, detalló que en Venezuela tienen como meta preparar más de 100 mil arepas.

Páez, quien también es presidente de la Fundación «Abrigando corazones Venezuela», explicó que el Mega Arepazo nace en el 2020 durante la pandemia, donde todos teníamos que reinventarnos.

«Como fundación nosotros veníamos haciendo un trabajo y en ese momento no sabíamos cómo adaptarnos al hecho de no poder salir a la calle, hacer las reuniones con los niños, sin embargo; la ayuda no paró. Nos inventamos muchísimas formas de cómo llegar y seguir brindando la ayuda. Ahí nace Mega Arepazo, que en su momento era realizar arepas entre tres o cuatro fundaciones nada más, con las medidas de bioseguridad y en menos de 10 días teníamos casi todos los municipios del estado Carabobo cubiertos para este evento», contó.

Para ese entonces, tenían pensado preparar 5 mil arepas y lograron hacer más de 24 mil, gracias a todas las personas que decidieron unirse.

Luego del impacto que causó esta actividad en la entidad y en las redes sociales, decidieron realizar un Mega Arepazo nacional, donde participaron 22 estados y lograron preparar más de 70 mil arepas en un día.

«Mega Arepazo somos todos los que participamos, el que aporta, el que prepara las arepas, son las fundaciones que recorren todo el país, es hermandad, solidaridad. Nosotros los venezolanos nacimos para ayudar, para servir», expresó Manuel.

Mega Arepazo sin fronteras 2022

Se pudo conocer que en Venezuela van a participar más de 165 fundaciones establecidas.

Es importante mencionar que hay muchas formas de apoyar, no se trata de aportar grandes sumas de dinero, sino buena voluntad para ayudar en esta bonita causa.

De esta manera, la arepa venezolana recorrerá el mundo entero llenando de amor a las personas que lo necesitan.

Si desean unirse a este evento social, pueden escribir en la cuenta de Instagram: @megaarepazo_vzla

