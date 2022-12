Compartir

Mercantil Banco Universal quedó elegido por tercer año consecutivo como «Banco del Año en Venezuela», otorgado por la publicación de asuntos financieros internacionales The Banker, que edita mensualmente The Financial Times desde 1926 en Londres, Reino Unido.

El galardón, en inglés llamado Bank of the Year Awards, se otorga en 120 países tras la votación de mil suscriptores consultados y la evaluación de un grupo de jueces, en función del rendimiento, innovación, valor añadido al cliente y liderazgo en la sociedad de los bancos en ese centenar de naciones.

«El reconocimiento representa un testimonio de la fuerte gestión, del sólido modelo de negocios y del enfoque de riesgo prudente del banco«, publicó la revista.

«Mercantil se acerca a 100 años de vida con tres premios The Banker consecutivos como Banco del Año en Venezuela (2020, 2021 y 2022). Un logro que nos honra y estimula a continuar trabajando con esfuerzo local y visión amplia, concentrados en la constante optimización de nuestra agenda digital, con el cliente en el centro de nuestra gestión y el desarrollo del país y de su gente en su agenda social» expresó por su parte Gustavo Vollmer, presidente de la Junta Directiva de Mercantil Banco Universal.

Entre las innovaciones de Mercantil Banco Universal (MBU), está el crecimiento de un ecosistema transaccional en divisas que promueve diferentes iniciativas para fortalecer su propuesta de valor y satisfacer de manera integral la creciente necesidad de sus clientes de servicios financieros multi moneda.

“Las iniciativas de servicios financieros en divisas permitieron a MBU consolidar el primer lugar en captaciones totales dentro del sistema financiero privado venezolano, con una participación de mercado del 19 % a octubre de 2022”, destacó Nelson Acosta Bracho, presidente ejecutivo de Mercantil Banco Universal.

De la misma manera, se implementó un nuevo sistema de monitoreo electrónico de banca en línea y móvil, que permite a Mercantil un seguimiento en tiempo real de todas las transacciones en cualquiera de sus canales y la rápida resolución de cualquier incidencia.

Otro avance destacable del año fue la incorporación de la gestión de contraseñas en el chatbot MIA, permitiendo a los clientes Mercantil administrar todas sus contraseñas a través de canales electrónicos.

Al cierre de 2021, MIA alcanzó casi 900 mil conversaciones, lo que se traduce en un incremento de 178% respecto a 2020. Este bot procesó más de 140 mil esquemas de seguridad, mejorando así la experiencia del cliente, cuyo grado de satisfacción arrojó un NPS de 42.47%

El servicio TPago también evidenció avances en el periodo. En la actualidad tiene un carrito de compras donde se incorporan las empresas afiliadas al servicio, por lo que es más cómodo para estas recibir pagos en tiendas aliadas. Así mismo, cuenta con escaneo QR y permite la venta automática de divisas.

Otra de las mejoras palpables en el periodo fue el relanzamiento de la aplicación Mercantil Móvil Personas, la cual sumó a sus funcionalidades la compra y venta de divisas, y la autenticación biométrica.

También se actualizó la aplicación Mercantil Móvil Empresas volviéndola más intuitiva y homologándola a la experiencia de los clientes naturales.

El premio The Banker es el segundo galardón que recibe Mercantil en 2022, luego de que en mayo, la también prestigiosa revista especializada en temas financieros y bancarios Global Finance lo declarara como el Mejor Banco de Venezuela, en la edición Nro.29 de la entrega de premios a los mejores bancos del mundo.

