Miguel Cabrera sigue escalando posiciones entre los líderes de todos los tiempos en Grandes Ligas, luego de que igualó dos marcas con un solo batazo.

El venezolano conectó este lunes un doblete (605) y remolcó una carrera (1.836) en la derrota de su equipo Tigres de Detroit, siete carreras por tres ante Reales de Kansas City.

Miggy knows what to do 👌#DetroitRoots pic.twitter.com/dOtRfPl1mn

— Bally Sports Detroit (@BallySportsDET) July 12, 2022