Las Misas de Aguinaldo en 2021 ya se están realizando desde el pasado 15 y 16 de este mes. Diciembre entra con parrandas, alegrías y la casa del señor en Venezuela recibe estas ceremonias; las cuales nos identifican mucho más como venezolanos y creyentes de Dios.

En la Catedral de Valencia se mantienen las misas a las 7:30 de la mañana. Un poco más temprano en San Blas tiene el horario de las 5:30 de la mañana. Santuario Arquidiocesano Beato José Gregorio Hernández – 11:00 am. Como también en Santa Inés Mártir – 5:00 am; Santuario María Auxiliadora (Colegio Don Bosco) 6:00 am; Inmaculada del Camoruco 5:30 am.

La misa de gallo se estará haciendo en la Catedral de Valencia en el horario de las ocho de la noche; donde se espera que toda la familia de la capital carabobeña pueda asistir a esta ceremonia.

Otros horarios donde hay misa de aguinaldo son: San Juan María Vianney 5:30 am; Santísima Trinidad (Lomas del Este) 5:30 am; San José 6:30 am; San Juan XXIII – 5:30 am y 7:00 pm; Jesús Obrero (Trapichito) 6:00am; San Miguel Arcángel 6:00 am; Santa Rosa 7:00 am; La Resurrección del Señor (San Diego) 6:00 am.

En otras partes del estado Carabobo la misa será: San Agustín de Guacara 5:30 am; San Martín de Porres 5:30 am; Jesús de Nazaret 5:00 am; San Juan Bautista (Campo de Carabobo) 6:00 am; San Cayetano (Naguanagua) 5:30 am.

La misa es un momento con Dios, donde la espiritualidad y la fe se conjugan para ser mejores humanos.

