En el marco de la Misión Sonrisa, 21 carabobeños recibieron este miércoles sus prótesis dentales a través del sistema 1×10 del Buen Gobierno. Cumpliendo las instrucciones del Presidente de la República Nicolás Maduro, la Ministra de Salud Magaly Gutiérrez, en articulación con el Gobernador del estado Carabobo Rafael Lacava.

Desde los espacios de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” (CHET) de Valencia, el Jefe de Área de Misión Sonrisa del estado Carabobo, Dr. Gabriel Fernández; explicó que esta jornada es totalmente gratuita, en apoyo con la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD) y la Misión Barrio Adentro, donde se pudieron instalar 42 prótesis en su totalidad.

“El procedimiento para adquirir sus prótesis dentales es asistir al centro médico para hacerles una evaluación, un triaje previo. Realizando su solicitud a través de la página de la VenApp. Aquí hacemos el saneamiento del paciente, revisamos si necesitan una rehabilitación, luego pasan a la elaboración de su prótesis si lo ameritan, finalmente el paciente se ha rehabilitado protésicamente en su totalidad”, puntualizó Fernández.

Gracias a la entrega de estas prótesis dentales, los pacientes pueden recuperar la funcionabilidad del aparato estomatognático, mejor masticación. Además de fonética, pronunciación de las palabras, además de la recuperación de la estética y confianza en sí mismo, mejorando la calidad de vida de todos los venezolanos.

“Me siento feliz de verdad, gracias a todo el personal médico, al presidente Nicolás Maduro, en diciembre no quise tomarme fotos, ahora me tomaré muchas. La atención ha sido con amor, cariño, nos tratan muy bien, gracias de todo corazón al Gobierno Bolivariano, ahora me sentiré con más confianza, como una muchacha a pesar de tener 70 años y más feliz”, expresó Hermelina Rojas, una de las beneficiadas.

Los pacientes que desean asistir a este tipo de jornadas, deben dirigirse a la CHET en un horario comprendido de lunes a viernes, de 7:00 am a 1:00 pm y de 1:00 pm a 7:00 pm, donde serán atendidos con amor, para dar respuesta oportuna y brindar una mejor sonrisa al pueblo carabobeño.

