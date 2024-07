Compartir

Cumpliendo las orientaciones y lineamientos del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, la Ministra de Salud Magaly Gutiérrez y el Gobernador Rafael Lacava, en el marco de la Misión Sonrisa, este viernes adultos mayores de la entidad recibieron sus prótesis dentales, solicitadas a través del sistema 1×10 del Buen Gobierno.

Desde los espacios de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”, CHET, de Valencia, el Coordinador Regional de la Misión Sonrisa y Salud Bucal en el Estado Carabobo, Dr. Ángelo Fernández, expresó su alegría al “cumplir con las solicitudes de nuestros abuelos y abuelas e instalar en esta jornada 56 prótesis dentales, solicitadas por ellos a través del sistema 1×10 del Buen Gobierno, todo esto gracias al apoyo de la Fundación Carabobeña para la Salud, INSALUD y la Fundación de Barrio Adentro”.

Agregó que fue una feliz coincidencia que este operativo coincidiera con la celebración del Día del Abuelo y agradeció al Presidente Nicolás Maduro, a la ministra Magaly Gutiérrez y al gobernador Rafael Lacava, “por el apoyo permanente a estas iniciativas que redundan en cada vez una mejor atención a la salud del pueblo”.

Nicole Torres odontólogo de la Misión Sonrisa destacado en la CHET, explicó que durante este proceso “los pacientes fueron previamente saneados por nuestro equipo de odontólogos de la Misión Sonrisa y posteriormente rehabilitados protésicamente por nuestros técnicos dentales”.

Gustavo Alberto Rodríguez, uno de los pacientes beneficiados, comentó su satisfacción al ser atendido en esta gran misión “le doy muchas gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestro gobernador Rafael Lacava por habernos dado esta sonrisa, esta prótesis, eso se agradece mucho, el proceso fue maravilloso, sin ningún inconveniente, se portaron a la altura con todos nosotros, nos trataron como unos niños, fueron un amor, me voy muy agradecido”.

Asimismo Laura Correa, habitante de Altos de Carabobo, comentó sobre este proceso “Vine aquí a la Misión Sonrisa, me entregaron mi impresión, me atendieron demasiado bien, gracias al presidente Nicolás Maduro tengo mi prótesis, hice la solicitud por la VenApp, me llamaron muy rápido (…) y me pusieron mi prótesis, gracias presidente por esta labor que nos está haciendo a nosotros los ancianos y al Gobernador Rafael Lacava.”

Por su parte, María Campos indicó “estoy muy agradecida por todo esto que nos ha dado Misión Sonrisa, el 1×10, agradezco a todos los médicos porque se han portado muy bien y son muy hermosos, me han colaborado en todo. Le doy las gracias al gobernador Rafael Lacava y al presidente Nicolás Maduro por estas labores que ha hecho con nosotros, nos estamos beneficiando porque esto es caro y no contamos con los recursos”.

Vale la pena resaltar que las personas interesadas, pueden acudir a la unidad odontológica de este centro médico en dos horarios, comprendidos de 7:00 am a 1 pm y de 1:00 hasta las 5 pm, de lunes a viernes, donde se atiende un promedio aproximado de 20 a 25 pacientes diarios por orden de llegada, para el tratamiento de distintas dolencias dentales.

