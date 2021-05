El Ministerio Público (MP) imputará a cinco vigilantes de una tienda Traki, ubicada en el estado Bolívar, que serán imputados por maltrato y vejación contra un adolescente de 17 años; así lo dio a conocer el fiscal, Tarek William Saab.

Los cinco trabajadores fueron identificados como: Víctor Belizario, Mauro Martínez, Jackelin Rodríguez, Jhoni Antonio Saavedra y Francisco Franco; por “maltratos y vejaciones a un adolescente” el pasado viernes 14 de mayo. Los vigilantes acusaron al joven de haberse robado una lata de galletas.

Tras las acusaciones del joven por las redes sociales, fue designado el Fiscal 2do Regional con competencia en Derechos Humanos para investigar la denuncia.

Más temprano, las tiendas Traki fueron tendencias en las redes sociales tras las denuncias de un joven de 17 años de edad por maltrato denigrante.

A través de las redes sociales, el adolescente contó que el pasado viernes 14 de mayo fue a una tienda Traki a comprar unos productos. Acudió al establecimiento y dejó el bolso con otros artículos en la entrada para poder entrar, como es política de la tienda.

Luego de hacer sus compras y pagar en caja; el chico cometió el error de devolverse con los productos para buscar otro artículo y es ahí cuando comienza el trago amargo que vivió en Traki en un lapso de dos horas.

Relató en las redes sociales que “Tomé los productos que necesitaba, me dirigí a la Caja los pagué luego fui a que los embolsaran -como es normal en Traki- y finalmente fui a retirar mi bolso. Y aquí es dónde empieza mi error, luego de retirar mis cosas, recordé que me faltaba buscar otro producto así que de manera distraída me regresé y subí al Nivel 2, cuando iba subiendo las escaleras mecánicas, al mismo tiempo iba bajando un vigilante el cual me dijo que no podía subir después de haber comprado los productos, le respondí “OK disculpe no sabía”.