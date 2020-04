Muere a los 81 años Bill Withers leyenda de la música soul; autor e intérpretes de temas como «Aint no sunshine» o «Lean on me». Según confirmó su familia en un comunicado remitido a la agencia Associated Press.

El texto indicó «Estamos devastados por la pérdida de nuestro amado y devoto esposo y padre. Un hombre solitario con un corazón dirigido a conectar con todo el mundo; habló honestamente a las personas y las conectó las unas a las otras con su poesía y música».

Además, agrega «en este momento difícil, rezamos para que su música ofrezca comodidad y entretenimiento mientras sus fans se aferran a sus seres queridos».

Bill Withers

Cabe destacar, que Bill Withers muere a los 81 años; ganador de tres premios Grammy, Bill Withers tuvo una carrera breve, centrada prácticamente en los años 70. Retirándose casi por completo de la vida pública a mediados de los 80 por voluntad propia.

Nació en 1938 como William Harrison Withers, Jr en Slab Fork, Virginia Occidental (Estados Unidos). El artista vivió una infancia difícil, en la que sufrió a causa de su tartamudez y la pérdida de su padre cuando solo tenía 13 años.

Igualmente, Bill Withers antes de iniciar su carrera musical pasó nueve años sirviendo en la marina. A mediados de los 60 se trasladó a Los Ángeles.

Sus composiciones y su voz, cálida y muy personal, le permitieron firmar con la discográfica Sussex Records.

Una de las más destacadas del soul, un género en boga a finales de los 60 gracias a artistas como Otis Redding, Sam Cooke o Aretha Franklin.

Del mismo modo, Su primer álbum de Bill Withers , Just as I am (1971), producido por otra leyenda del género como Booker T. Jones, contenía entre otras canciones «Ain’t no sunshine». Que alcanzó un notable éxito.

Pues, al año siguiente Bill Withers grabó su segundo álbum, Still Bill; que contenía otro de sus temas inmortales, «Lean on me». Inspirado en la música gospel de su infancia.

