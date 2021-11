A los 81 años de edad, muere Georgie Dann, el rey de la canción del verano, en el hospital Puerta de Hierro. Luego de una operación de cadera; con este reconocido cantante se va una de las épocas más querida por muchos.

Nació en París en 1940, su nombre verdadero es Georges Mayer Dahan, fue hijo de un clarinetista de orquesta. Además, estudió en el conservatorio de París y despuntó como saxofonista.

Llega por primera vez en el año 1964 a España, con el fin de representar a su país en el Festival de la Canción Mediterránea. Interpretó Tout ce que tu sais (Todo lo que sabes), un tema yé-yé. Desde entonces fueron asiduas sus visitas a España hasta que años después se instaló definitivamente.

Hasta ahora, Georgie Dann acumula 303 canciones registradas en la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) como compositor y letrista.

Muchos recuerdan que su primer gran éxito fue Casatshock, en 1969, una canción que curiosamente está dedicada al invierno: “Otra vez el invierno ha llegado, otra vez el fuego hay que encender./ Su rigor que se lo lleve el infierno, nada hay amigos que temer”.

Dann insistió en más de una oportunidad que “Para nada es algo que surge de la noche a la mañana. Ni compito contra otros artistas ni me importan los demás, en el buen sentido. Yo hago lo que a mí me parece y cuando lanzo algo es porque ya lo he meditado mucho”. “Más allá de fabricar el éxito, tienes que llegar a la gente. Y no es fácil”.

Entre las décadas de los 70 y 80, Dann puso a bailar a más de uno con sus inigualables éxitos, como son: Bimbó, El africano, A todo ritmo, El negro no puede, El chiringuito… Considerada música pachanguera, reinaba en las fiestas de buena parte de España.

