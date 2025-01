Compartir

Una mujer se disfraza de hombre ante la inseguridad y sale a correr por la noche para de esa manera evitar las amenazas. Clayre Wyckoff residente en Virginia, Estados Unidos se hizo viral al salir a ejercitarse de esa manera.

La dama quien se gana la vida como escritora de comedia se coloca bigotes postizos y ropa masculina. De esa manera, logra burlar a las personas que podrían atacarla, su marido le dijo que debía correr en horas de la noche.

Clayre y su marido idearon el vestuario y la mujer además agregó mangas con tatuajes falsos como peluca. De esa manera nadie se da cuenta que es una dama y sale a correr sin que nadie sospeche.

«De repente, nadie se me acercaba ni me gritaba cosas desde los porches. Me sentí como un superhéroe o como Mario Bros cuando agarra la estrella de invencibilidad»; explicó Wyckoff. Quien ahora corre sola en horas de la noche.

Mujer se disfraza de hombre

La escritora de comedia salía a correr y temía ser atacada por alguna persona por ser mujer. Pero ahora hace hasta vídeos corriendo y se ha vuelto viral y pocos saben que es ella la que los sube.

«Me gusta hacer videos cómicos sobre esto para aliviar el ambiente, pero nace de algo bastante aterrador», afirmó.

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios