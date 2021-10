09Otro objetivo cumplido se suma a la gran familia MultiMax, tras cumplirse una exitosa campaña de “3 tiendas en 28 días” en Venezuela, siendo Cumaná el cierre de este gran reto del mes de septiembre y la número 13 en todo el país, bajo la visión de su CEO Nasar Ramadan Dagga Mujamad.

Todo el equipo de MultiMax inició el mes de septiembre con su apertura en Sambil Maracaibo; posteriormente con la inauguración en Apure y finalizando este reto en tierra cumanesa, ambas tiendas ubicadas en el Centro Comercial HiperGalerías.

“Honor a quien honor merece. Todo el gran equipo que me acompaña se ha convertido en los protagonistas de este gran reto materializado durante el mes pasado y sin ellos nada sería igual. Una vez más, no me cabe duda del compromiso que tiene cada integrante de la multimarca más grande de Venezuela, en pro de los hogares venezolanos como principal objetivo”, fueron las palabras de Nasar Dagga, presidente de MultiMax.

Próximamente vendrán más sorpresas para todos los venezolanos, en especial para los carabobeños en el cierre de octubre. A través de la cuenta de Instagram podrán conocer todos los detalles @multimax_store