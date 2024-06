Compartir

El saxofonista Omar Rodríguez denunció a través de sus redes sociales que un oficial adscrito a la policía del municipio San Diego, no le permitió tocar música en las calles.

“Estoy aquí con el funcionario y no puedo hacer música, porque no es legal. Es tremendo estas leyes de hoy en día”, comentó Rodríguez a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

Dicho funcionario municipal, presente en el audiovisual, expresó que era una “falta de respeto” que el joven lo grabara..

“Yo estoy haciendo música en la calle, de esta manera me promociono, pero entonces está mal. Yo estoy luchando para sobrevivir cada día y esta es la manera en la que me promociono en la calle, entonces no entiendo”, resaltó el músico.

Asimismo, Rodríguez destacó que “es injusto, que lo traten a uno como si fuese un delincuente y como si uno estuviese haciendo algo malo, pero no, esto es arte. Debería hoy el Gobierno nacional sacar una ley en donde respeten a los músicos en la calle”.

