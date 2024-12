Bob Bryar, exbaterista estadounidense de la agrupación My Chemical Romance, ha sido encontrado muerto este martes en su casa. Tenía 44 años.

Según recoge TMZ, las fuerzas del orden no sospechan que se trate de un crimen, ya que sus pertenencias, incluido su equipo de música y sus armas, estaban intactas. Los informes indican que Bryar fue visto con vida por última vez el 4 de noviembre. Todavía se investigan las causas de su deceso.

Byar fue miembro de la banda de rock entre los años 2004 y 2010, sustituyendo al batería Matt Pelisser.

My Chemical Romance’s former drummer Bob Bryar has passed away at the age of 44 🕊️ pic.twitter.com/eoIdEn5trb

