Natti Natasha fue hospitalizada de emergencia debido a una fuerte dolencia en la vejiga. La cantante de música urbana estaba en San Juan, Puerto Rico. Pero horas antes del concierto comenzó a sentirse mal.

Enseguida tuvo que ser llevada a un centro de salud para ser examinada y tuvo que ser internada. Luego de ser hospitalizada, la cantante fue y se presentó en la cita que tenía con su público.

“Hoy a las 2 de la mañana tuve que ir a emergencias por un dolor vejiga que me estaba matando. Solo pensé que era un día especial de volver a los escenarios, de estar en mi segunda isla que me ha adoptado como propia y que puede demostrar que las mujeres tienen el Poder! Gracias por el amor brindado, me lo disfruté de principio a fin y mi hija vio a su Mamá por primera vez siendo Natti Natasha! Bendiciones y que para bien sea Gobernadora Jenniffer González … P.D.: gracias a todo el equipo de salas de emergencias de Menonita Caguas”.

