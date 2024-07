Compartir

Nicolás Maduro Guerra confía en la victoria, en una conversación con El País de España, el hijo de Nicolás Maduro dijo que harían en caso de perder. Maduro Guerra es actualmente diputado a la Asamblea Nacional.

Ha estado siempre cerca del gobierno de su padre y destacó que se ha hecho una campaña de altura. Maduro Guerra es uno de los personajes emergentes del chavismo desde hace ya algunos años.

Nicolás dijo que están seguros que van a ganar que hay una gran masa chavista que votará por el PSUV el próximo domingo. El venidero domingo hasta ahora hay diez candidatos participando, donde los cinco primeros lugares de las encuestas han sido noticia.

“Nosotros vamos a ganar, te lo ratifico. Soy aprehensivo con algunos medios de comunicación internacionales. No a un punto extremo, pero sí creo que están muy sesgados, que no ven, no están en la calle”, dijo el hijo del presidente.

Nicolás Maduro Guerra, y si gana la oposición

Destacó que serían un fastidio si son oposición, como destacó que entregan y pasarían a la acera contraria. Maduro Guerra desde horas de la madrugada es tendencia por lo que dijo al medio español.

“Si Edmundo gana, entregamos y seremos oposición, listo. No nací en la presidencia, mi papá no nació siendo presidente. Yo nací en el Valle, estudié en un colegio público. Y si todo acaba para ser oposición, somos. Yo no sé si nos aguantan de oposición, somos un fastidio”, dijo.

