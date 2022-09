Compartir

Una niña venezolana de apenas 10 años de edad murió ahogada cuando trató de cruzar la selva del Darién junto a su madre y su tía. El lamentable suceso ocurrió en la zona de Tacartí, Panamá.

Según una publicación del perfil de Twitter En Frontera, encontraron el cuerpo de la pequeña en una de las zonas montañosas de la mencionada localidad.

«Los constantes patrullajes permitieron a unidades de la Brigada de Fuerzas Especiales dar con la ubicación, en el área montañosa de Tacartí, del cuerpo de una menor de 10 años de nacionalidad venezolana que lamentablemente falleció por inmersión», expresó el subcomisionado Dany Villarreal, jefe de la Brigada Oriental del Servicio Nacional de Fronteras.

Asimismo, el funcionario indicó que «se rescató a la madre y la tía de la víctima, además de la recuperación y extracción del cuerpo para realizar los trámites legales médico-forenses del caso».

#TRAGEDIA EN EL #DARIÉN | Muere niña venezolana ahogada en la zona de Tacartí. Funcionarios del @senafrontpanama recuperaron el cuerpo de la niña de 10 años y rescataron a su madre y a su tía. En lo que va de 2022, al menos 14 venezolanos han fallecido atravesando la selva. pic.twitter.com/YyAZofpoqs — En Frontera (@EnFrontera_) September 20, 2022

Niña venezolana murió ahogada en la selva de Darién

Según datos de la Alianza VenVCR que opera en Costa Rica, al menos 140 niños y jóvenes cruzan a diario la selva: lo que representa 14% de los que llegan diariamente a Panamá.

Solo en agosto, cruzaron 23 000 migrantes venezolanos, intentando llegar a Estados Unidos. Ya van al menos 68 000 en lo que va de 2022, donde resalta la cantidad de niños expuestos a situaciones de peligro inminente.

Según la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 53% de las personas que cruzan no tienen acceso a alimentos; 45% no tiene dónde dormir y 38% no tiene medios para cubrir gastos de transporte.

Noticias24 Carabobo

