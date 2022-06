Compartir

Christian Nodal y J Balvin encendieron las redes sociales por un cambio de look inesperado para muchos.

El cantante colombiano subió una publicación en su cuenta de Instagram con una fotografía del mexicano Nodal y una suya con el cabello decolorado.

Junto a la imagen, el reguetonero agregó el mensaje “Encuentra las diferencias”, acompañado de emojis llorando de risa.

Sin embargo, la broma no fue del total agrado de Nodal, porque compartió en sus historias una imagen de J Balvin con el siguiente comentario: “Que yo sí tengo talento carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo”.

Allí el contrapunteo siguió, ya que ahora el colombiano decidió no quedarse callado para responderle con un video en el que aparece J Balvin usando un filtro donde se lee el nombre «Belinda» en el rostro.

La pelea entre Nodal y J Balvin no quedó allí, porque el mexicano cerró la disputa con este contundente mensaje: “Miren, mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, la salud mental, de vibras y energías; pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores sube una foto para que hagan burla de mí donde claramente (y todo el mundo lo sabe) me estoy levantando de una mierda muy fea que viví”.

