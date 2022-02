Compartir

El mundo del espectáculo en Venezuela se estremeció tras el aspecto que mostró la primera atriz Beatriz Valdés en su cuenta de Instagram.

La artista apareció en redes sociales con los ojos hinchados, como una especie de hematomas producto de una fuerte golpiza. No obstante, aclaró de forma poética lo que ocurrió

«Mi rostro…mi cara…mi faz…Toda ella se matuvo virgen hasta un mes atrás…nunca antes la corté», escribió Valdés. Presuntamente, los daños en su rostro se originaron por un tratamiento estético al que se sometió.

«Por eso, aquel corte a machetazo, que no resultó más que la primera impresión repleta de todos los sustos, se puso a ver visiones: un tajo aquí…una puñalada allá…»

Nuevo aspecto de Beatriz Valdés estremeció a la farándula venezolana

De igual forma la actriz aseguró en la publicación de Instagram que algunas personas de su círculo cercano la compararon con Kun Fu Panda. «@elbaescobar que me dijo que yo era Kung Fu Panda, @salome_salazar05 que me cuida, @mariely_briceno que me cuida y me lleva a bailar a Café La Trova», refirió.

