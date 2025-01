Compartir

El día de ayer, la obispa Mariann Edgar Budde, se dirigió al Presidente Donald Trump para pedirle que se «apiade» de los migrantes y personas LGBTQ+.

Durante el servicio religioso en la Catedral Nacional de Washington, Budde se dirigió directamente a Trump: “le pido que se apiade de las personas de nuestro país que ahora tienen miedo. Hay niños gays, lesbianas y transexuales en familias demócratas, republicanas e independientes, algunos de los cuales temen por sus vidas”.

Obispa pide a Donald Trump «piedad» contra personas LGBTQ+

Acto seguido, la religiosa mencionó que en EE. UU. hay personas que “recogen nuestras cosechas, limpian nuestros edificios de oficinas, trabajan en granjas avícolas y plantas de envasado de carne, lavan los platos después de comer en los restaurantes y trabajan en los turnos de noche en los hospitales” y puede que no sean ciudadanos o no tengan la documentación adecuada, pero “la gran mayoría de los inmigrantes no son delincuentes”.

Sin embargo, Trump no recibió dichos comentarios de manera positiva. Horas después, Trump recurrió a su red Truth Social para responderle de forma enérgica, tachándola de pertenecer “a la izquierda radical”.

“La obispa que habló en el Servicio Nacional de Oración el martes por la mañana era un enemigo perteneciente a la línea dura de la izquierda radical que odia a Trump. Ella llevó a su iglesia al mundo de la política de una manera muy descortés”, comentó el gobernante.

Para Trump, el discurso tenía un “tono desagradable” y no era “convincente ni inteligente”.

“No mencionó la gran cantidad de migrantes ilegales que llegaron a nuestro país y mataron a personas. Muchos fueron depositados en cárceles e instituciones psiquiátricas. Es una ola de delincuencia gigante la que está teniendo lugar en los Estados Unidos”, continuó.

El republicano además tildó sus declaraciones de “inapropiadas” y dijo que el servicio “fue muy aburrido y poco inspirador”. “¡Ella no es muy buena en su trabajo! ¡Ella y su iglesia le deben una disculpa al público!”, exigió.

Noticias 24 Carabobo

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios