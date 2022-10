Durante el concierto de Olga Tañón en Venezuela, la noche de este sábado, la cantante puertorriqueña aseguró que se quedó sorprendida con Venezuela, tras años sin venir.

«Me encontré con una Venezuela llena de alegría, de gente que quiere echar pa´lante que me han dejado con la boca abierta. Me han callado la boca», enfatizó.

Desde el Poliedro de Caracas, aseguró que continuará viniendo a Venezuela, las veces que sean necesarias.

«A quien no le gusta que no se lo coma, yo seguiré siendo orgullosamente una puertorriqueña-venezolana», comentó.

Sobre el escenario también agradeció el apoyo a quienes la trajeron y entre lágrimas dijo que «ojalá vengan todos los artistas. Que no tengan miedo y que aquí en Venezuela la gente es buena”.

