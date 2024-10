Magallanes: Onelki García es el segundo importado en abordar

Compartir

En la jornada matutina de prácticas previa al primer compromiso que se tenía pautado entre Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas en el Estadio Ramón Pérez Arocha de Charallave, que fue suspendido por lluvias, el equipo eléctrico recibió las incorporaciones del Coach de Bateo Ender Chávez y el lanzador zurdo Onelki García.

El oriundo de Guantánamo se unió a su coterráneo Yoel Yanqui como los únicos jugadores foráneos que de momento se han uniformado con la nave durante esta pretemporada y de la misma manera, empezó a trabajar con el grupo sobre el terreno del José Bernardo Pérez.

El experimentado lanzador de 35 años cuenta con gran bagaje en las ligas del Caribe como la de su país, la de Puerto Rico, México, República Dominicana y ahora se prepara para su primera temporada en la pelota invernal de Venezuela.

También, disputó tres campañas en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional y tuvo un paso de dos zafras en la Gran Carpa con los Dodgers de Los Ángeles (2013) y Reales de Kansas City (2017).

“Contento de estar aquí con los Navegantes del Magallanes, es mi primera vez aquí en Venezuela, vengo a ayudar en lo que sea y pondré todo mi empeño” , fueron las primeras palabras de García.

“Estaba en México preparándome, realicé live BP por allá, luego subí a Estados Unidos y aunque tengo ya 10 días que no lanzo me siento bien gracias a Dios y no tengo ningún problema”.

Con respecto a su rol en el equipo, el lanzador cubano comentó que debe ponerse de acuerdo con el Coach de Pitcheo para saber cuál será su planificación.

“Tengo que hablar con él, pero soy un jugador de mucha experiencia, he jugado mucha pelota y entiendo que es lo que me va a ayudar aquí, tengo que aplicar todo lo aprendido para que salga todo bien”.

Por otra parte, el cuerpo técnico naviero está cada vez más cerca de estar completo. Con la llegada de Ender Chávez, solo faltarían por incorporarse el Coach de Banca Ramón Hernández y el mánager Eduardo Pérez.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Magallanes presentó sus uniformes para la 2024 2025 (VÍDEO)