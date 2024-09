Lo que dijo Oscar D’ León sobre la situación en Venezuela

Compartir

El cantante Oscar D’ León, señaló que a pesar de la situación que atraviesa Venezuela, él lo que quiere para el país es “tranquilidad”.

“Como amo a mi país, caramba. La tranquilidad es lo que yo quiero, porque así soy yo, no busco nada que te provoque estrés”, dijo al ser consultado sobre su deseo para Venezuela.

Al mencionarle por ejemplo los casos en los que se han anulado los pasaportes a algunos venezolanos, el Sonero del Mundo prefirió no opinar y aseguró que “yo no puedo resolver ese problema”.

Además, sobre la situación en el país de cara al 10 de enero, Oscar D’ León respondió: “No puedo decir nada de eso. Yo siempre me he mantenido en el centro de la cosa, ni para un lado ni para el otro. Yo estoy es con mi música. Fíjate que yo voy a mis espectáculos y los lleno todos, entonces con una sola palabra que yo diga a favor de alguien se me van a ir todos y dejarán mis show vacíos”.

“Una palabra mía no va a resolver los problemas”, expresó.