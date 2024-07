Países Bajos avanzó en la Eurocopa 2024 al derrotar con pizarra de 3×0 a Rumania. Cody Gakpo abrió el marcador al minuto 20 mientras que Donyel Mallen lo hizo al 83 y 93 para colocar cifras definitivas al encuentro.

Cody Gakpo, autor del 60% de los goles de Países Bajos 🇳🇱 en la #EURO2024 . Firmó 3 de los 5 que suma la selección en el certamen. Así estampó el 1-0 vs. Rumania 🇷🇴. pic.twitter.com/mRA6GpHkgB

Cody Gakpo again. Sinónimo de cargarse una selección al hombro. No solamente con goles: también al no dar una jugada por perdida. Le sirvió el tanto a Malen con complicidad rival. Países Bajos 🇳🇱 2 – Rumania 🇷🇴 0 en la #EURO2024.pic.twitter.com/rTiRiUdSzN

— VarskySports (@VarskySports) July 2, 2024