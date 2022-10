Compartir

El Servicio Nacional de Migración de Panamá (SNM), informó a los migrantes venezolanos, que deben obtener visa para poder entrar al país.

La directora del organismo, Samira Gozaine; advirtió que los venezolanos no tienen autorizado cruzar por las fronteras de Costa Rica; sino cuentan con el documento.

«Les recordamos a todos los venezolanos que para ingresar a Panamá se requiere una visa autorizada. No se va a admitir a ninguna persona que venga de frontera norte a sur; que no tenga visa para ingresar a territorio panameño. Es falso la información que les están dando de que se les está permitiendo pasar; y que aquí los vuelos son gratis, eso no es cierto».

Panamá exige visa a venezolanos

Gozaine agregó que en atención a la asistencia humanitaria; están tratando de ayudar en lo que pueden a la Misión Diplomática de Venezuela; que instaló un albergue para atender a migrantes venezolanos.

La funcionaria aseguró que hay un grupo de migrantes; que están comprando sus boletos para hacer su retorno voluntario a Venezuela.

Sin embargo, para los que no cuentan con el dinero, serán llevados a «Los Planes de Gualaca»; un albergue con el que cuenta Migración Panamá, donde asistirán con comida y habitación a los venezolanos; hasta que la Misión Diplomática coordine viajes de regreso a territorio venezolano.

Noticias24 Carabobo

También puedes leer: Venezuela y Colombia abordan temas fronterizos

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»