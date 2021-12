El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava prometió la construcción de un parque submarino en Puerto Cabello. Este sábado en horas de la tarde el mandatario regional sumergió la imagen de la Virgen del Carmen; como inicio de este proyecto.

En un vídeo que subió en sus redes sociales dijo Lacava que será el parque más grande que exista en la cuenca del Caribe. Este proyecto ya el mandatario lo había prometido en su campaña; como parte de un plan ambicioso de turismo internacional en este lugar.

Desde un peñero en aguas porteñas y con la imagen de la sagrada virgen se sumergió con otros submarinistas. Destacó Lacava que se van a hundir tanques, además de aviones y otras esculturas.

Ya verán lo q vendrá para el turismo en Carabobo. Divers Paradaise 🤿 en Puerto Cabello. Aquí se hará Dios mediante el más grande de todos los parques submarinos de todo el caribe. Se sumergirán aviones ✈️, tanques, helicópteros 🚁, barcos 🚢, esculturas. Etc etc etc. Ya verán🦇 pic.twitter.com/bOXYBjvQro

