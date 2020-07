Pasarela de pagos Crixto alcanza a Venezuela con sus soluciones

El propósito de la llegada de CRIXTO a Venezuela es ayudar a aumentar la usabilidad comercial de las criptomonedas, porque hasta ahora esta opción es limitada. En su primera fase el objetivo de la plataforma digital es capturar a la mayoría de los usuarios que usan criptomonedas en las plataformas P2P del país. Pasarela de pagos Crixto

Actualmente, Venezuela es uno de los países que usa más criptomonedas a través de plataformas de intercambio; lo que lo convierte en una ubicación estratégica para desarrollar tales aplicaciones. Además es capaz de ayudar a las empresas y usuarios a realizar compras y recibir pagos fácilmente.

CRIXTO permitirá a los usuarios usar criptomonedas directamente como una herramienta para comprar bienes y servicios; especialmente usando Bitcoin, Ethereum y Litecoin en lugares suscritos con la plataforma.

Además, CRIXTO permite a los usuarios intercambiar criptomonedas en divisas dentro de la plataforma; y pagar a los proveedores internacionales para evitar la consecuencias de las fluctuaciones en el mercado de criptomonedas. Pasarela de pagos Crixto

Por otro lado, las pasarelas de pago en línea también resuelven los problemas que enfrentan muchas compañías; como tener que cambiar sus Bolívares (Bs.) a dólares estadounidenses o convertir los dólares a efectivo.

En otras palabras, las empresas que reciben efectivo y necesitan pagar dólares en el extranjero deben recurrir a recibir dólares y luego depositar los dólares en terceros en sus bancos extranjeros.

Este proceso es complejo y a menudo arriesgado, porque en esta operación, las instituciones comerciales no conocen la fuente de estos dólares, y a veces desde los bancos internacionales surgen sanciones, lo que provoca el cierre de las cuentas.

La plataforma digital ofrece a los comerciantes la posibilidad de usar criptomonedas para el pago, y pueden recibir divisas; lo que facilita la posibilidad de que los comerciantes obtengan dólares o euros directamente de sus cuentas bancarias locales o en el exterior.

CRIXTO es una plataforma digital de pagos diseñada para satisfacer las necesidades de intercambio comercial con criptomonedas especialmente en Latinoamérica; donde el uso de los criptoactivos cada vez es más frecuente y donde cada día más personas comienzan a hacer uso de ellos.

Hasta la fecha, el plan de la startup británica se ha lanzado en Venezuela y Argentina; para ayudar a las personas y las empresas a protegerse de los efectos de la inflación.

Crixto es una aplicación muy simple, fácil de usar, rápida y segura. Cuenta con un completo sistema internacional de seguridad llamado KYC Policy, English, Know Your Customers y KYT Know Your Trading Policy. Pasarela de pagos Crixto

También cumple con todos los marcos regulatorios internacionales que garantizan la transparencia en el manejo de las criptomonedas y las monedas fiduciarias, y tiene políticas estrictas para evitar el lavado de dinero (Anti Money Loundering).

Todos estos hacen de CRIXTO una excelente opción al pagar directamente con criptomonedas. Los usuarios pagan con su criptomoneda favorita, mientras que los comerciantes reciben el pago en divisas según corresponda.

Para conocer más sobre la plataforma pueden visitar la página web crixto.com

